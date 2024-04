Home | Michael Jordan, la sua maglia Stefanel Trieste all’asta per una cifra stellare

Michael Jordan maglia Stefanel Trieste. La casa d’aste Sotheby’s ha messo in vendita la maglia della Stefanel Trieste indossata da Michael Jordan. La cifra è veramente incredibile, ma stiamo pur sempre parlando di uno dei migliori di sempre. (Continua…)

Michael Jordan maglia Stefanel Trieste all’asta: quanto vale

Nel 1985, Michael Jordan si trovava in Europa per sponsorizzare con Nike le nuove Air Jordan 1. Il 25 agosto di quell’anno venne a Trieste e indossò la maglia della Stefanel Trieste per una partita. A fine match, l’allora patron della Pallacanestro Trieste, Bepi Stefanel, decise di conservare quella maglia e qualche anno più tardi di regalarla al figlio Carlo.

Nel novembre 2020, il cimelio è finito all’asta con un prezzo indicato era tra i 300 e i 500mila dollari. Peccato, però, che di questa maglia non se ne seppe più nulla. Oggi, a distanza di quattro anni, è tornata all’asta con un prezzo fissato sui 420mila dollari.