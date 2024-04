Basket Eurolega, i realizzatori più efficaci d’Europa: l’Olimpia Milano ne ha due. I realizzatori, negli sport di squadra come ad esempio il Basket, sono tutti quei giocatori che segnano una rete o un canestro. Ad esempio, il miglior marcatore NBA all time è LeBron James che ha realizzato, al 3 Marzo 2024, ben 40.017 in 21 stagioni, e superato Kareem Abdul-Jabbar in questa speciale classifica, un record che era rimasto imbattuto per 39 anni. In Eurolega, ad esempio, nonostante abbia uno degli attacchi meno prolifici del torneo, l’EA7 Emporio Armani Milano vanta due degli otto realizzatori più efficaci d’Europa. (Continua a leggere dopo la foto)

Nonostante abbia uno degli attacchi meno prolifici del torneo, l’EA7 Emporio Armani Milano vanta due degli otto realizzatori più efficaci d’Europa: Nikola Mirotic guida per distacco il gruppo con 1.21 punti realizzati per possesso utilizzato, mentre Shavon Shields è ottavo con 1.09. Secondo i dati raccolti dal portale ufficiale di Eurolega tra i giocatori di grande volume offensivo (almeno 12 possessi utilizzati a partita), Mirotic ha una media di 1.21 punti per possesso, traduzione delle ottime percentuali al tiro tenute finora. Mirotic è seguito da: Nigel Hayes-Davis (1.14), Keenan Evans (1.14), Shane Larkin (1.11), Chima Moneke (1.10), Mathias Lessort (1.10), Nemanja Nedovic (1.09) fino a Shavon Shields (1.09), che chiude la Top 8 rendendo l’Olimpia unica squadra con almeno due giocatori in questa speciale classifica. Shields sta vivendo la sua miglior stagione della carriera per produzione offensiva in Eurolega, tenendo 16.0 punti di media con il 58.5% da due e il 40.3% da tre, anche all’interno di un sistema che lo porta a un sovra-utilizzo di soluzioni in isolamento e di tiri dall’arco.