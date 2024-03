Miami Open, Jannik Sinner supera O’Connell e vola ai quarti. Il Miami Open, conosciuto anche come Masters di Miami, è un torneo di tennis maschile e femminile che si disputa sui campi in cemento dell’Hard Rock Stadium di Miami Gardens, in Florida, Stati Uniti, nei mesi di marzo e aprile. L’evento all’inizio era conosciuto come Lipton International Players Championships. In gare c’è anche Jannik Sinner, il quale ha superato O’Connel ed è volato ai quarti. (Continua a leggere dopo le foto)

Jannik Sinner vola ai quarti di finale in Florida, come nelle altre tre partecipazioni. La partita contro O’Connel è terminata 6-4, 6-3 per l’azzurro che affronterà Machac, il ceco che ha sconfitto Arnaldi.

Sinner avanza sino ai quarti di finale del Masters 1000 in Florida ma non senza problemi: in un match un po’ complicato. Qualche problema in avvio, con l’australiano avanti 4-2 e Sinner costretto a rincorrere: poi Jannik aggiusta il tiro e comincia a macinare punti, complici gli errori dell’avversario. Poca storia invece nel secondo set.