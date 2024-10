Meteo, torna il caldo in Italia: dove salgono le temperature

Stiamo vivendo un periodo di stampo pienamente autunnale contrassegnato da parentesi di forte maltempo alternate a momenti di maggiore stabilità. La nuova settimana che inizia oggi, lunedì 7 ottobre 2024, sarà contrassegnata dall’arrivo di nuove perturbazioni che potrebbero risultare anche più intense del previsto e colpire molte regioni del nostro Paese. In contrapposizione, venti caldi soffieranno in alcune regioni italiane facendo schizzare le temperature a valori decisamente sopra alla media del periodo. (Continua dopo le foto)

Meteo, l’Italia divisa in due

Maltempo e temporali in gran parte dell’Italia in arrivo. Secondo le previsioni meteo dal 7 al 13 ottobre 2024, infatti, sin dalla prima parte della settimana la Penisola sarà interessa dall’incursione di una serie di perturbazioni di origini atlantica che saranno responsabili di temporali e nubifragi, che ci accompagneranno per i prossimi sette giorni. Ci sarà un andamento diverso in altre regioni: se la maggior parte del nostro Paese sarà interessato dalle perturbazioni, in altre le temperature saranno oltre le medie a causa dell’arrivo di venti caldi di scirocco dall’Africa. (Continua dopo le foto)

Meteo, le previsioni dal 7 al 13 ottobre 2024

Da lunedì 7 ottobre una nuova perturbazione raggiungerà l’Italia con maltempo che colpirà dapprima il Nord-Ovest. Il giorno di martedì 8 ottobre sarà caratterizzato da violenti temporali fin dal mattino su Liguria e pianura Padana ma anche rovesci al Centro, in particolare su settori tirrenici. Le piogge arriveranno in serata anche al sud. Al Centro a rischio di forti piogge saranno Toscana, Umbria e Lazio con possibili disagi anche nella città di Roma. Piogge, seppur meno intense, bagneranno comunque anche l’Emilia Romagna, le Marche ed entro sera anche la Campania. Mercoledì 9 ottobre continuerà il maltempo su Triveneto e sulle regioni tirreniche. Da giovedì 10 ottobre, arriverà una nuova perturbazione: nuova intensa ondata di maltempo a Nord-Ovest, che interesserà in particolare la Toscana, le regioni alpine, la Liguria e la Lombardia, in spostamento pomeridiano al Triveneto e al Lazio. Venerdì 11 ottobre, le piogge si attenueranno su tutto il Nord. E nel weekend?

