Varie. Meteo, che tempo farà per il ponte di Ognissanti: le previsioni di Sottocorona – Quali saranno le condizioni meteorologiche nei prossimi giorni di ottobre? Il meteorologo di La7, Paolo Sottocorona, cerca di fornire una risposta a questa domanda, presentando innanzitutto un quadro complessivo della situazione atmosferica attuale. (Continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: Omar è morto a 34 anni: chi era e perchè era conosciuto

Leggi anche: Terribile incendio in un appartamento in Italia: cinque persone coinvolte



Meteo, che tempo farà per il ponte di Ognissanti

Meteo, che tempo farà per il ponte di Ognissanti – “La situazione di oggi, e molto probabilmente anche quella dei prossimi giorni, tende a essere piuttosto stabile, non sono previsti cambiamenti. È una situazione di alta pressione che prende la parte centrale dell’Europa, arriva a comprendere in gran parte anche le nostre regioni e poi una zona di bassa pressione invece sul mare di Alboran, sulla Spagna, le Baleari, Algeria, Marocco, è tutta una zona di bassa pressione. Qualcuno si è scordato di chiamarlo ciclone africano, perché l’anticiclone africano è piaciuto a tutti… È un ciclone nel senso di una bassa pressione, non è un uragano, dà nuvole e piogge, soprattutto sulla Spagna. Le nostre isole maggiori sono il confine, che non viene superato da queste nuvole, ma che ne può esserne marginalmente toccato. Ecco questo è un po’ il tempo che ci aspettiamo nei prossimi giorni”, ha rivelato Sottocorona.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva