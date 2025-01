Meteo, è in arrivo la nevicata più forte: cosa ci aspetta nei prossimi giorni

È in arrivo sull’Italia, la nevicata più intensa di questo inverno. Non solo. Se una parte del Paese sarà colpita da una forte ondata di freddo che porterà anche copiose nevicate, dall’altra ci sarà una situazione meteo anomala. Nel pieno dell’inverno infatti, arriverà un’ondata di caldo record in alcune zone. (Continua dopo le foto)

Meteo, caldo anomalo in Italia

Negli ultimi giorni di gennaio, i tradizionali "giorni della Merla" che vanno dal 29 al 31 gennaio, sono solitamente i più freddi dell'inverno. Quest'anno pare che non sarà così in alcune zone. Nei prossimi giorni, è previsto caldo record per la stagione invernale in alcune regioni. In particolare, a partire da oggi, martedì 28 gennaio 2025, si registrerà un significativo aumento delle temperature su gran parte della Penisola. Dove?

Caldo record a gennaio: ecco dove

Il caldo interesserà le Isole Maggiori, dove si raggiungeranno i 22 gradi, mentre su gran parte del Sud, del Centro, e persino in Emilia Romagna e Veneto, le temperature diurne toccheranno i 17-18 gradi, valori decisamente anomali per la fine di gennaio. La pressione sarà bassa e su alcune zone le condizioni meteo saranno instabili. Domani, mercoledì 29 gennaio, le piogge interesseranno Sicilia e Calabria. Al Nord la situazione sarà ben diversa.

