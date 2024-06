Meteo Italia, è in arrivo il caldo infernale: dove sono previsti 45 gradi

Ieri c’è stato il primo temporale estivo che ha colpito anche il Sud del nostro paese. Nei prossimi giorni, invece, scoppierà definitivamente l’estate. In alcune zone dello Stivale si toccheranno addirittura punte di 45 gradi. (Continua…)

Leggi anche: Previsioni meteo, non ci sono buone notizie: cosa succederà in settimana

Leggi anche: Meteo, weekend ancora instabile, ma il caldo è in arrivo: le previsioni

Meteo Italia, sta per scoppiare definitivamente l’estate

In questi giorni l’Italia è stata colpita da forti acquazzoni che hanno creato non pochi disagi, soprattutto nel Nord del paese. Dall’inizio del 2024 sono stati registrati 883 mm un valore che non ha precedenti negli ultimi 261 anni di storia. Gli italiani però non devono temere: l’estate sta per scoppiare. Nel prossimo weekend potrebbe esserci una nuova perturbazione al Nord, mentre al Sud la situazione sarà totalmente rovesciata. L’anticiclone investirà il Meridione. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)