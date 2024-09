Meteo, freddo polare in arrivo sull’Italia: precipitano le temperature – Gli effetti della tempesta Aitor sono in arrivo sull’Italia. In Spagna, nelle ultime ore, fino a 25 province sono state in allerta a causa di pioggia e vento. E il maltempo purtroppo non si fermerà, secondo le previsioni di 3bmeteo e ilmeteo.it, infatti avremo a che fare con un brusco cambio di temperature. (continua a leggere dopo le foto)

Quello che è appena cominciato è un inizio d’autunno diverso dal solito. Se negli ultimi anni, alla fine di settembre, splendeva il sole su buona parte della penisola e le temperature erano miti da Nord a Sud, oggi tutto è cambiato. Antonio Sano, fondatore del sito www.iLMeteo.it, conferma che l’Anticiclone Africano si è un po’ attenuato. Abbiamo visto infatti come negli ultimi giorni il Paese sia stato preda di piogge e violenti nubifragi. (continua dopo le foto)

🗣️ José Antonio Maldonado avisa de un brusco descenso de temperaturas 🌡️📉 en España de hasta 8 ºC: "mañana incluso nevará". 🏔️



Todos los detalles de la previsión. 👉 https://t.co/rR4U8g0lzG pic.twitter.com/0XrbXdfRB7 — Meteored | tiempo.com (@MeteoredES) September 26, 2024

Questa anomalia piovosa soprattutto al Centro-Nord Italia conferma che il riscaldamento globale non accenna a rallentare, anzi, nell’ultima settimana abbiamo avuto, a livello del Pianeta, un’anomalia termica di + 0.7degC rispetto ad una climatologia molto recente (1991-2020), + 1,1degC rispetto al clima 1979-2000. «Un grado in più è tantissimo, un grado in più significa lunghi periodi di siccità, ondate di calore senza fine e soprattutto temporali sempre più intensi», ha detto l’esperto.