Meteo, crollo delle temperature: Giuliacci spiega dove e quando

Dopo giorni di clima instabile ma con temperature generalmente miti per la stagione, l’inverno sembra pronto a mostrare il suo lato più rigido. Un cambiamento significativo è infatti all’orizzonte, con una massa d’aria gelida che promette di riportare freddo intenso e maltempo su molte regioni italiane. Le temperature si abbasseranno sensibilmente, e venti forti contribuiranno a rendere il clima ancora più pungente. Ecco le previsioni di Giuliacci.

Crollo delle temperature

Secondo le previsioni del team di Meteo Giuliacci, il calo termico si farà sentire in gran parte del Paese, portando neve a quote basse in alcune aree e gelate notturne in altre. Ma dove e quando si avvertiranno gli effetti maggiori di questa irruzione artica? A partire da venerdì 10 gennaio, la situazione meteorologica subirà una svolta. Le correnti atlantiche in arrivo sul Mediterraneo richiameranno venti di Maestrale sul versante tirrenico e Scirocco al Sud e lungo l’Adriatico, creando le condizioni per un weekend dominato dal freddo intenso.

Le temperature inizieranno a calare già venerdì, con piogge sparse al Nord e al Centro. Tuttavia, sarà tra sabato 11 e domenica 12 gennaio che l’aria artica scivolerà sull’Italia, portando un deciso abbassamento delle temperature su tutta la penisola. Gelate notturne si registreranno al Nord, mentre al Sud e nelle regioni adriatiche i termometri crolleranno di 6-8 °C rispetto ai valori attuali. Durante il giorno le temperature supereranno lo zero di pochi gradi.

