Messi raggiunge Beckham: 65 gol su punizione

Grazie alla punizione realizzata contro l’Ecuador – valsa la vittoria finale all’Argentina – Lionel Messi ha agganciato David Beckham nella classifica dei marcatori da calcio piazzato: 65 reti. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Leggi anche: Serie A, i più costosi acquistati dall’estero: guida l’Inter

Leggi anche: Sempre Haaland e Rodri, City a punteggio pieno in Premier

Lionel Messi in azione durante Argentina-Ecuador. (Photo by Daniel Jayo/Getty Images)

Il gol vittoria segnato ieri da Lionel Messi con la sua Argentina – contro l’Ecuador – ha un valore raro. Il motivo? Il calcio di punizione messo a segno dalla Pulce è il numero 65 della sua carriera e lo ha reso ancora di più uno dei migliori tiratori da calcio piazzato a pari merito con David Beckham, suo attuale presidente all’Inter Miami.

Il record di Messi

La carriera della Pulce però non è ancora giunta al capolinea e – dunque – il fenomeno argentino avrà l’opportunità di staccare l’ex Spice Boy. Alle spalle dell’ex Barcellona ci sono nomi illustri, come Maradona e Zico. Davanti – invece – fuoriclasse come Ronaldinho e Pelé (70 gol). Lontano, forse troppo, il record assoluto di 77 reti di Juninho Pernambucano. Di seguito la classifica:

60 gol: Koeman e Cristiano Ronaldo

gol: e 62 gol: Maradona e Zico

gol: e 65 gol: Messi e Beckham

gol: e 66 gol: Ronaldinho e Victor Legrotaglie

gol: e 70 gol: Pelé

gol: 77 gol: Juninho Pernambucano