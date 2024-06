Lionel Messi è uno dei calciatori più forti di sempre, ma anche uno come lui ha un idolo. Qualcuno potrebbe pensare il suo connazionale Maradona ed invece la Pulce è innamorato di Michael Jordan: “Lo sportivo più forte di sempre“. (Continua…)

Messi e la sua passione per Michael Jordan

Leo Messi ha rilasciato una lunga intervista a Clank.media in cui ha ripercorso la sua carriera ed ha chiesto un regalo speciale per il compleanno: “Vorrei farmi una foto con Michael Jordan”. L’ex cestista è il suo idolo: “A me hanno chiesto di fare foto tantissime volte, perché non posso farmene una io con lui? Sarebbe davvero bello”.

Il calciatore dell’Inter Miami e dell’Argentina ha poi avuto parole di pura ammirazione per Jordan: “Lo sportivo più forte in ogni disciplina, assolutamente diverso da tutti, unico. Dopo che ho visto la sua serie tv, ‘The Last Dance’ è come se lo conoscessi un po’ meglio e la sua storia personale mi ha fatto impazzire: è un capolavoro, davvero impressionante. È come se ora mi sentissi un po’ più vicino a lui e potessi capire meglio chi è stato realmente“.