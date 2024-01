Mercato Lazio, idea Bernardeschi. Offerta per Cambiaghi

Il mercato della Lazio si scalda. Il club biancoceleste valuta attentamente l’ipotesi Federico Bernardeschi per rinforzare l’attacco: l’ex Juve vuole tornare in Italia per andare agli Europei. Nel frattempo offerta respinta dall’Atalanta per Cambiaghi. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Sarri dà indicazioni ai giocatori della Lazio (Photo by Andre Weening/BSR Agency/Getty Images)

La Lazio prosegue la sua ricerca di rinforzi nell’attacco in questa finestra di mercato invernale. I dirigenti della squadra stanno esaminando la possibilità di acquisire Federico Bernardeschi, attualmente sotto contratto con il Toronto ma desideroso di fare ritorno in Italia per convincere Spalletti a includerlo nella squadra per gli Europei. Bernardeschi sarebbe disposto ad accettare un contratto di sei mesi, riducendo anche il suo stipendio. In passato, ha già avuto l’esperienza di essere allenato da Sarri ai tempi della Juventus, durante la stagione 2019/20, in cui ha collezionato 38 presenze. La sua ultima apparizione ufficiale risale al 22 ottobre scorso in MLS.

Situazione Cambiaghi

Non solo Bernardeschi. La Lazio segue con convinzione anche e soprattutto la pista Cambiaghi e ha formulato un’offerta di 8 milioni all’Atalanta, detentrice del cartellino del giocatore, attualmente in prestito all’Empoli da due anni. Nonostante la Dea ritenga la proposta della Lazio al di sotto delle aspettative, sembra che ci sia spazio per negoziare. Nella scorsa stagione, il giovane talento del 2000 ha guadagnato il suo spazio nella squadra toscana con 6 reti, mentre quest’anno ha consolidato la sua posizione da titolare, sebbene sia ancora in attesa di segnare il suo primo gol.