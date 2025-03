Maxi incendio nel bosco in Italia, ci sono feriti e famiglie evacuate. Un incendio boschivo devastante è divampato intorno a mezzogiorno di ieri, giovedì 6 marzo sopra l’abitato di Laces (provincia di Bolzano). Diverse famiglie residenti nella zona sono state evacuate e purtroppo si contano diversi feriti. Il rogo ha inoltre causato anche pesanti conseguenze a livello ambientale e territoriale con decine di ettari di aree boschive devastate dalle fiamme. Qual è la situazione ora. (Continua a leggere dopo la foto…)

Incendio a Laces, ettari di bosco in fiamme

Le fiamme del drammatico incendio iniziato a Laces (Bolzano) si sarebbero propagate per decine di ettari dei boschi della Val Venosta portando grande devastazione e mettendo in pericolo i residenti. Nelle prime ore, a causa del forte vento che spirava, si temeva che il fumo potesse raggiungere zone limitrofe abitate quali San Martino al Monte. Secondo quanto riporta Today, per affrontare l’emergenza e coordinare le operazioni, alle 15 di ieri è stata convocata una riunione presso la sede dell’Agenzia per la Protezione Civile, con la partecipazione dei vigili del fuoco volontari, del Corpo permanente di Bolzano, del Servizio forestale provinciale e della Centrale provinciale d’emergenza. (Continua a leggere dopo la foto…)

Incendio a Bolzano: l’intervento dei vigili del fuoco

Circa 250 operatori sono stati impegnati nelle operazioni di spegnimento dell’incendio boschivo divampato a mezzogiorno sopra Laces. Le forze impiegate erano quelle dei vigili del fuoco, guardie forestali, Guardia di Finanza, Soccorso Alpino e Croce Bianca, supportati da tre elicotteri antincendio. Le operazioni di spegnimento sono continuate fino alle 19 di sera e hanno ripreso all’alba di oggi per raggiungere gli ultimi focolai. Nel frattempo la situazione nelle ore notturne è rimasta continuamente monitorata.

