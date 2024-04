Mattia Giani, oggi i funerali: le strazianti parole della fidanzata

Oggi, lunedì 22 aprile 2024, si sono tenuti nel Santuario della Madonna di San Romano a Montopoli in Val d’Arno i funerali di Mattia Giani. Il giovane calciatore del Castelfiorentino è morto lo scorso 14 aprile, dopo un malore accusato un malore durante una partita a Campi Bisenzio. Centinaia di persone si sono radunate per rendere omaggio a Mattia. C’era anche la fidanzata, che ha ricordato Mattia con un messaggio struggente. (Continua dopo le foto)

L’indagine sulla morte di Mattia Giani

Sul caso della morte di Mattia Giani, la Procura di Firenze ha aperto un’inchiesta. Il ragazzo si è accasciato sul campo da calcio a causa di un malore ed è morto il giorno dopo in ospedale. Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire l’accaduto. In particolare, ciò che vogliono verificare è come si sono svolti i soccorsi, compreso il mancato uso del defibrillatore come denunciato più volte dal papà del 26enne. L’autopsia è stata eseguita qualche giorno fa e i risultati aiuteranno a far luce sulla vicenda. (Continua dopo le foto)

Oggi i funerali di Mattia Giani

Questa mattina centinaia di persone si sono riunite nella chiesa di San Romano, in provincia di Pisa, per i funerali del 26enne scomparso una settimana fa. Al rito c’erano, oltre a parenti e amici, c’era anche i compagni di squadra che hanno indossato la maglia del Castelfiorentino United, in cui militava Giani, in suo onore. In chiesa anche tante società di calcio, comprese quelle in cui Giani ha giocato. La bara del ragazza è stata accolta fuori dalla chiesa con un lungo applauso. Al funerale era presente anche Sofia Caruso, la fidanzata del calciatore, che gli ha fatto una struggente dedica.

