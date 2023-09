Messina Denaro, la notizia sull’eredità: a chi andranno i soldi dell’ex boss

Matteo Messina Denaro eredità. Il super boss di Cosa nostra si è spento all’età di 61 anni. Da tempo era malato di tumore al colon retto. È morto all’ospedale San Salvatore dell’Aquila, dove era ricoverato da alcuni giorni in una stanza di massima sicurezza nel reparto detenuti. Era stato arrestato lo scorso 16 gennaio dopo una latitanza durata oltre trent’anni. Molti si chiedono adesso come sarà divisa la sua eredità. (Continua…)

Matteo Messina Denaro, morto “l’ultimo padrino”

Con la morte di Matteo Messina Denaro si è spento l’ultimo padrino stragista. Denaro ha partecipato, insieme a Riina e Provenzano, alla mafia delle bombe e dell’attacco allo Stato. Dopo oltre trent’anni di latitanza, ‘u siccu, come era soprannominato nell’ambiente malavitoso, era stato arrestato lo scorso 16 gennaio. Denaro ha fatto circa otto mesi di “carcere duro”, ciò nonostante ha deciso di non collaborare con la giustizia, tenendo la bocca chiusa. Porta con sé nella tomba delitti e segreti di un’intera stagione di mafia. (Continua…)

Matteo Messina Denaro eredità

Come riporta oggi un articolo del Corriere, non sappiamo quale sia il patrimonio economico del boss di Castelvetrano. Denaro, come tanti altri mafiosi, ha posseduto beni di cui la Finanza ne era all’oscuro. Sono gli stessi beni che gli hanno permesso di vivere fino a quando è stato arrestato lo scorso gennaio, spendendo migliaia di euro ogni mese. Probabilmente le rendite di ‘u siccu derivavano da partecipazioni imprenditori o di altro genere che sono rimaste finora intatte. (Continua…)

Matteo Messina Denaro eredità, a chi andranno i suoi soldi

Così come non è dato sapere chi siano gli eredi e/o destinatari dentro e fuori Cosa nostra di Matteo Messina Denaro. Essi certamente esistono, ma al momento non conosciamo i nomi. Per quanto riguarda il patrimonio economico, molti di questi saranno spartiti sicuramente tra i familiari. Riguardo al “patrimonio mafioso”, invece, saranno solo le indagini a stabilire chi prenderà il posto dell’ultimo padrino stragista di Cosa nostra.