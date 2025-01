Home | “Ora è si per sempre”: matrimonio vip in Italia, le nozze dopo due figlie insieme (FOTO)

“Ora è si per sempre”: matrimonio vip in Italia, le nozze dopo due figlie insieme. Il noto calciatore, difensore di una delle squadre della Serie A, si è sposato con la compagna storica mostrando sui social frammenti di una giornata davvero speciale. Dallo scambio dei voti alla festa, la coppia ha optato per un matrimonio dallo stile del tutto personale, senza fronzoli, durante il quale l’amore e l’autenticità sono stati i veri protagonisti. (Continua a leggere dopo la foto…)

Nozze speciali per il campione dell’Inter

Lo scorso settembre aveva pubblicato uno scatto della compagna che mostrava sorridente uno scintillante anello di fidanzamento. “Grazie amore mio per avermi detto sì – si leggeva nella caption del post – Oggi, domani, per sempre. Ti amo.”. Ora, a sorpresa, il difensore dell’Inter ha condiviso le immagini e i video del loro grande giorno regalando ai fan un’emozione unica.

La coppia infatti è molto amata dai tifosi neroazzurri: i due si sono conosciuti nell’estate del 2020, durante una vacanza al mare, grazie ad amici comuni. Da quel momento, sono diventati inseparabili, costruendo insieme una bellissima famiglia. Nel 2021 è nata la loro prima figlia, Vittoria, seguita nel 2023 dalla secondogenita, Nala. Ora i due hanno voluto consacrare la loro unione convolando a nozze.(Continua a leggere dopo la foto…)

La dedica speciale del calciatore dopo le nozze

La coppia ha celebrato il matrimonio il 7 di gennaio con un rito civile, accompagnati dalle loro due figlie. La sposa, che di professione fa l’avvocato, ha optato per un elegante tailleur bianco, rompendo la tradizione del classico abito nuziale, mentre il calciatore ha indossato un raffinato completo beige. I video della cerimonia mostrano tutta la tenerezza della coppia che, nonostante i tanti anni passati insieme, è più affiatata che mai.

Durante il momento solenne dello scambio dei voti, lo sposo si è mostrato un po’ impacciato, suscitando risate tra gli invitati. La scena ha reso la cerimonia ancora più spontanea e autentica, regalando un tocco di leggerezza a un evento già carico di emozione. Passata la tensione del rito, la cerimonia è proseguita in una divertentissima festa durante la quale i due si sono lasciati andare al divertimento.

