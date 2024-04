Matteo Arnaldi esce al primo turno del Masters 1000 di Montecarlo. Il tennista ligure viene fatto fuori da Sumit Nagal, ad oggi il primo indiano a conquistare un match in un ‘1000’ sulla terra rossa. La partita sembrava iniziata bene per Arnaldi dopo il set vinto in apertura, ma Nagal è riuscito a rimanere con i piedi saldamente attaccati al terreno e ha portato a casa una vittoria importante.

Masters 1000 Montecarlo, Matteo Arnaldi fuori al primo turno

A Montecarlo la sconfitta è amara per Matteo Arnaldi: il tennista azzurro, numero 38 al mondo, è stato eliminato al primo turno in tre set dall'indiano Nagal, 93° del ranking Atp. Il 23enne aveva portato a casa il primo set con il punteggio di 7-5, ma ha subito la rimonta dell'avversario che ha vinto gli altri due parziali con il punteggio di 6-2 e 6-4.

Il sorpasso è avvenuto nel corso del dodicesimo gioco in una partita incredibile giocata da Arnaldi, con un meraviglioso passante di rovescio lungo linea dopo un colpo giocato in difesa. La migliore percentuale da parte di Nagal sulle prime in campo e sui punti vinti con la seconda dimostra quando il set sia girato su pochi ma decisivi punti. La continuità da fondo dell’indiano rende più difficile per l’azzurro proporre il suo gioco offensivo e d’attacco, costretto in più di qualche circostanza a colpi in difesa.

Comincia male, dunque, l’avventura primaverile sulla terra rossa per Matteo Arnaldi, che avrà modo di rifarsi nei prossimi tornei, come Internazionali di Roma e il secondo Slam dell’anno, il Roland Garros.