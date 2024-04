Masters 1000 Madrid, Alcaraz su Sinner: “Sono in forma, ma il favorito è lui”

Dopo la vittoria schiacciante contro Alexander Shevchenko, Carlos Alcaraz continua la sua corsa agli ATP di Madrid. Il tennista spagnolo ha battuto abbastanza facilmente il brasiliano Thiago Seyboth Wild. Al prossimo turno la sfida sarà contro Jan-Lennard Struff, ma tutti sanno che l’uomo da battere è Jannik Sinner. Ecco cosa ha detto Carlos Alcaraz sull’atleta alto-atesino. (Continua dopo le foto)

Masters 1000 Madrid, Carlos Alcaraz: “Jannik Sinner è il favorito”

Carlos Alcaraz sta battendo uno ad uno i suoi sfidanti ma sa che sarà dura quando arriverà davanti a Jannik Sinner. “Cercherò di giocare il mio miglior tennis e di non far vincere a Jannik altri titoli, ma è difficile in questo momento. Se gioca su questi livelli è il favorito in ogni torneo che disputa. Non è troppo abituato a giocare qui a Madrid. L’anno scorso ha saltato il torneo. Non so come sarà il suo gioco con l’altitudine, ma il suo primo turno è stato impressionante”, ha detto in conferenza stampa, come riporta Unitennis.

Il tennista ha spiegato di non essere al 100% della sua forma, nonostante non sia l’avambraccio a creargli problemi. “Sono davvero felice di essere competitivo senza dolore, ma sono ancora molto attento alla gestione dell’avambraccio. Si imparano cose diverse giocando su ogni superficie. Io sono cresciuto su campi in terra e probabilmente i miei colpi si adattano bene qui. Ma se gioco sull’erba o sul cemento cerco comunque di calibrare il mio gioco, il mio stile e i miei colpi a quella superficie”.