Masters 1000 Madrid, Musetti subito fuori al primo turno

Masters 1000 Madrid – 26 aprile 2024, il tennista italiano Lorenzo Musetti è uscito al primo turno dopo essersi misurato con il brasiliano brasiliano Seyboth Wild. Scopriamo tutti i dettagli del match disputato oggi. (Continua a leggere dopo la foto…)

Lorenzo Musetti fuori al primo turno: cosa rischia

Masters 1000 di Madrid. Terza sconfitta consecutiva per Lorenzo Musetti che ora saluta anche i Masters 1000 e manca la possibilità di sfidare Alcaraz. L’azzurro era riuscito a raggiungere gli ottavi a Montecarlo contro Novak Djokovic, per poi uscire subito a Barcellona (contro Roberto Carballes Baena) e sbarcare a Madrid per una nuova sfida. Oggi, Lorenzo Musetti si è misurato sulla terra rossa con il tennista brasiliano Thiago Seyboth Wild. (Continua a leggere dopo la foto…)

Musetti-Seyboth Wild: come è andata

Lorenzo Musetti e Thiago Seyboth Wild si erano già confrontati nel 2018 nella finale juniores dello US Open. Anche in quell’occasione il brasiliano ha avuto la meglio, ma le sorti del match non hanno impedito l’ascesa di Lorenzo nel mondo del tennis. A differenza del brasiliano che ha dovuto arrancare un po’ di più, Musetti è arrivato giovanissimo in Top 20. Ma ora l’esito del nuovo match sta causando un bel mal di testa all’azzurro che rischia di salutare la top 30 alla fine del torneo. Vediamo come è andata sul campo nella pagina successiva.