Sinner testa di serie numero uno a Madrid dopo la rinuncia di Novak Djokovic. La voce si era diffusa un po’ ovunque, ma nessuno se l’aspettava davvero. Alla fine, però, è arrivata la conferma: Novak Djokovic rinuncia nuovamente al torneo di Madrid, proprio come l’anno scorso.

Madrid update:

OUT: Djokovic

IN: Van Assche

Next: Rinderknech