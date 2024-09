Marta Fascina compra casa dai figli di Berlusconi: quanto l’ha pagata

Marta Fascina ha comprato una casa che apparteneva a Silvio Berlusconi, dai suoi eredi. La deputata di Forza Italia ha chiuso l’affare con i cinque figli del Cavaliere per casa e garage a Milano in uno dei palazzi di proprietà del defunto compagno tramite l’Immobiliare Idra. Quanto è costato l’immobile di lusso che ora è di Marta Fascina? (Continua dopo le foto)

Marta Fascina oggi, che fine ha fatto dopo la morte di Silvio Berlusconi

Marta Fascina è stata l’ultima compagna di Silvio Berlusconi. I due non sono diventati marito e moglie sebbene qualche anno fa, abbiano comunque celebrato un matrimonio simbolico. Per Marta Fascina la perdita di Berlusconi è stata devastante. Lei stessa ha raccontato che sentiva un vuoto incolmabile ed era certa di non riuscire a superare un lutto così grave ed improvviso. La deputata ha ammesso di aver trovato la forza per andare avanti proprio nel sentimento che li legava e che tuttora li lega. Oggi Marta Fascina continua a frequentare la famiglia Berlusconi e ha uno stretto legame in particolar modo con Marina Berlusconi. La donna ha ricevuto 100 milioni di euro in eredità da parte di Silvio Berlusconi. (Continua dopo le foto)

Marta Fascina compra casa dai figli di Berlusconi

Marta Fascina ha chiuso l’affare con i cinque figli di Silvio Berlusconi per casa e garage a Milano. L’accordo è stato siglato a fine luglio, nella villa di Arcore davanti al notaio Arrigo Roveda. La Fascina ha acquistato un’abitazione situata a Milano 2 (Segrate), il quartiere costruito proprio da Berlusconi negli anni ’70 agli albori della sua carriera come imprenditore edile. La casa è grande 250 metri quadrati. Si tratta di un appartamento in una palazzina di dieci piani che comprende ingresso, soggiorno-sala da pranzo, cucina, quattro camere, quattro bagni, uno studio, un terrazzo e due balconi, più un box di 45 mq e cantina. Quanto è costata?

