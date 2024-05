Marica Pellegrinelli è diventata mamma per la terza volta. Il parto pare sia avvenuto una decina di giorni fa, ma lei solo adesso ha deciso di annunciarlo sui social. Marica e il suo compagno sono diventati genitori di una bellissima bambina. Anche il nome scelto è veramente speciale. (Continua…)

Chi è Marica Pellegrinelli

Marica Pellegrinelli è una famosa modella, nota soprattutto per la storia d’amore con Eros Ramazzotti. Ha iniziato a lavorare da giovane come modella, trasferendosi a Milano. Oltre alla moda ha altre due grandi passioni: la recitazione e la musica e nel 2009 è stata la madrina dei Wind Music Awards. Il giorno del suo matrimonio ha indossato un abito che nella gonna riportava come trama uno spartito musicale. Ha due figli con Eros Ramazzotti e adesso è diventata mamma per la terza volta. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)