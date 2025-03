Marcell Jacobs, non ci voleva: lo stop che rovina i piani

Doveva essere il suo ritorno sui 200 metri dopo sei anni, ma Marcell Jacobs ha dovuto rinunciare al debutto stagionale all’aperto. Il campione olimpico ha annunciato su Instagram il forfait dall’Hurricane Invitational 2025 di Miami, a causa di un problema fisico accusato nell’ultimo allenamento pre-gara.

Jacobs ha condiviso un video in cui si vede il momento dello stop, rassicurando però i tifosi: “Ciao ragazzi, che dirvi? Ero pronto e carico per correre a Miami: 4×100 con i miei compagni di squadra di Jacksonville e poi i 200. Un assaggio d’outdoor, non vedevo l’ora!”.

“E invece… Guardate che cosa è successo. Fermato da un piccolo stop che mi tiene lontano dai blocchi. Nulla di grave, ma niente gara e dritto agli accertamenti. Io però non mollo. So cosa voglio, so cosa amo, e so che emozioni voglio darvi. Vi chiedo fiducia, ci siete?”.

Un messaggio chiaro: lo stop non dovrebbe essere grave, ma saranno necessari ulteriori accertamenti prima di stabilire quando potrà tornare in pista. Jacobs avrebbe dovuto tornare a correre i 200 metri per la prima volta dal 5 maggio 2018, quando fece segnare 20”61 a Campi Bisenzio (Firenze), suo attuale record personale.

Ora, però, l’attenzione si sposta sulla preparazione dei 100 metri, con le prime due tappe della Diamond League in Cina:

26 aprile a Xiamen

3 maggio a Keqiao

A seguire, l’impegno con le World Relays di Guangzhou (10-11 maggio), sempre in Cina, appuntamento chiave per la qualificazione olimpica della staffetta azzurra. Il tutto, ovviamente, salvo complicazioni legate all’infortunio.

