Mara Venier, il gesto dopo “Domenica In” emoziona tutti

Ieri pomeriggio è andata in onda una nuova puntata di “Domenica In”, contenitore televisivo condotto da Mara Venier. La conduttrice, subito dopo la puntata, ha commesso un gesto che ha letteralmente emozionato il pubblico. (Continua…)

“Domenica In”, gli ospiti della puntata di ieri

Ieri, domenica 26 gennaio 2025, è andata in onda una nuova puntata di “Domenica In“, noto programma televisivo condotto da Mara Venier su Rai 1. La puntata è stata come sempre ricca di emozioni ed ha riservato anche qualche colpo di scena. In studio, la padrona di casa ha accolto ospiti del calibro di Gianni Morandi, Paola Minaccioni, Monsignor Domenica Sorrentino, Pierpaolo Pretelli e molti altri ancora. Subito dopo la puntata, però, Mara Venier ha commesso un gesto che ha emozionato il pubblico. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)