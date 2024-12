Il noto giornalista Claudio Sabelli Fioretti ha scritto un libro intitolato “Amascord” ispirato a fatti realmente accaduti, come recita anche il sottotitolo. All’interno del libro è presente anche un aneddoto che riguarda Mara Venier. (Continua…)

La carriera di Mara Venier

Mara Venier è una delle più famose conduttrici della televisione italiana, nonché una delle più amate dal pubblico. In passato è stata anche attrice. È nelle vesti di conduttrice, però, che ha raggiunto l’apice del successo negli anni novanta con la conduzione del contenitore di Rai 1 “Domenica in”, che attualmente presenta ancora e che le è valso il soprannome di “Signora della domenica”, oltre che di Zia Mara. Dal 2010 al 2013 ha condotto anche “La vita in diretta” su Rai 1. Prima di tornare stabilmente in Rai, ha lavorato a Mediaset come opinionista de “L’Isola dei Famosi”. La sua carriera è lunghissima e ricca di aneddoti. Uno di questi è stato raccontato dal giornalista Claudio Sabelli Fioretti. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)