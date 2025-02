Home | Mangiano sushi al ristorante ma finisce male: il dramma per 8 persone

Lo scorso venerdì, 21 febbraio 2025, alcune persone che avevano cenato in un ristorante giapponese, hanno accusato un malore. Ben 8 persone si sono presentate dalla guardia medica, lamentando problemi all’intestino e non solo. Il fatto che tutte e 8 avessero mangiato nello stesso locale ha insospettito il personale sanitario, che ha lanciato l’allarme. Gli ispettori dunque domenica mattina hanno avviato i controlli. Cosa hanno trovato? (Continua dopo le foto)

Pescara, 8 intossicati dopo cena di sushi

Nella notte tra venerdì e sabato scorso, 8 persone si sono sentite male dopo aver consumato una cena di sushi tutti nella stesso ristorante nel centro di Pescara. Tutti hanno dovuto far ricorso al servizio di guardia medica che, per tre persone, ha consigliato un passaggio in pronto soccorso. Gli sfortunati hanno lamentato dolori all’intestino e alcuni anche la febbre. Tutti sintomi di un’intossicazione alimentare. (Continua dopo le foto)

Scatta l’ispezione

Il fatto che le 8 persone che presentavano sintomi da intossicazione avessero cenato tutte nello stesso locale ha spinto il personale sanitario a segnalare l’accaduto al Servizio veterinario di igiene degli alimenti di origine animale, che ha avviato un’indagine. Quindi, gli ispettori sono arrivati nel ristorante ieri mattina a mezzogiorno e hanno controllato il locale da cima a fondo. Cos’hanno trovato?

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva