Mamma e il fidanzato torturano i tre figli: cosa gli facevano

Una coppia dell’Alabama è dietro le sbarre dopo essere stata accusata di aver bruciato tre bambini sotto i 12 anni con una fiamma ossidrica. Ashleigh Ableman, 27 anni, e Howard Anderson, 53 anni, sono stati accusati di tortura/abuso volontario su minore e rinchiusi nel carcere di Dale County la scorsa settimana. La coppia è accusata di aver bruciato più volte i tre bambini con una fiamma ossidrica e ci sono segni di ulteriori abusi.

Tutto inizia quando un vicino contatta gli agenti dell’ufficio dello sceriffo della contea di Dale in merito a un caso di persona sospetta. La segnalazione si è trasformata in un’indagine riguardo ad abusi su minori. Pochi giorni dopo, i registri della prigione della contea di Dale mostrano che Ashleigh Ableman e Howard Anderson sono stati entrambi presi in custodia il 5 ottobre con l’accusa di tortura/abuso intenzionale. Il tenente Caroline Jackson dell’ufficio dello sceriffo della contea di Dale ha detto a WDHN-TV che gli investigatori e i funzionari del Dipartimento dei servizi umani sono stati informati che i tre bambini avevano avanzato accuse contro Ableman e Anderson in merito al sospetto abuso. Jackson ha detto che c’erano “evidenti segni di abuso sui bambini”. I due adulti, Ashleigh Ableman e Howard Anderson, avrebbero ferito i bambini utilizzando una fiamma ossidrica, provocando gravi ustioni.

“Questo è un caso di evidente tortura”

Jackson ha detto: “Questo è un caso di evidente tortura per questi bambini. Abbiamo capito subito che dovevamo intervenire”. Secondo quanto riferito, l’ufficio dello sceriffo della contea di Dale si è occupato di un aumento dei casi sospetti di abusi sui minori dall’inizio dell’anno scolastico. WDHN dichiara: “Durante l’estate, i bambini erano a casa con gli autori degli abusi, quindi non avevano nessuno a cui denunciare gli abusi. Ora che la scuola è ricominciata, purtroppo la scuola è una delle zone di sicurezza per i bambini, quindi loro sentirsi a proprio agio nel confidarsi con i consulenti e gli insegnanti della scuola.”