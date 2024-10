Maltempo, uomo disperso in Italia: l’allarme lanciato dalla moglie

Varie. Continua senza sosta l’ondata di maltempo che sta interessando l’Italia. Nella giornata di ieri, sabato 26 ottobre 2024, le allerte meteo sono state attivate in diverse regioni. In Liguria, una donna ha denunciato la scomparsa del marito, un uomo di sessantadue anni che al momento risulta ancora disperso. (Continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: Branko, l’oroscopo di oggi: il segno più fortunato rispetto agli altri

Leggi anche: Ora solare, la denuncia Codacons: pochi benefici, tanti costi

Maltempo, uomo disperso ad Arenzano

Si vivono ore di grande apprensione in Liguria, dove il maltempo che sta colpendo la regione ha portato alla scomparsa di un uomo nelle alture di Arenzano, precisamente nella frazione di Lissolo. Secondo quanto riportato da Primocanale, la segnalazione è giunta dalla moglie del disperso, che ha dichiarato che l’auto su cui viaggiava il marito è stata travolta dalle acque.



Le forti precipitazioni hanno creato disagi anche nel savonese, dove il rio Santa Brigida ha parzialmente esondato. Sulla A10, si segnalano problemi tra Celle, Varazze e Arenzano a causa di allagamenti. In previsione dell’allerta meteo, le autorità hanno predisposto seggi alternativi per le elezioni regionali liguri di oggi e lunedì a Genova, pronti ad entrare in funzione nel caso di piogge intense. Inoltre, alcuni seggi sono stati già spostati per precauzione in vari comuni della provincia di Savona. Queste misure sono state adottate dalle Prefetture per garantire lo svolgimento delle elezioni in sicurezza.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva