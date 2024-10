Puntuali arrivano come sempre le previsioni dell’oroscopo del noto astrologo Branko per oggi, sabato 26 ottobre 2024. C’è un segno più fortunato rispetto agli altri, che oggi probabilmente vivrà una giornata molto intensa e dovrà sfruttare ogni occasione perchè la fortuna è passeggera. (Continua…)

Chi è Branko

Branko Vatovec è un noto astrologo e personaggio televisivo. Si è diplomato all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica “Silvio d’Amico” ed ha iniziato la sua carriera come attore, recitando, a partire dal 1968, nella Compagnia di Lilla Brignone. In seguito, però, si è dedicato completamente all’astrologia. È divenuto noto soprattutto partecipando a vari programmi televisivi, tra cui “La prova del cuoco”, dove curava la rubrica “La cucina delle stelle”. Ogni anno pubblica per Mondadori il libro “Calendario Astrologico” con le sue previsioni astrologiche per tutto l’anno, segno per segno. I suoi oroscopi sono inoltre pubblicati su Il Messaggero e sul settimanale Chi, oltre a essere trasmessi su RDS. Anche oggi ha reso note le sue previsioni, sottolineando che un segno sarà più fortunato rispetto ad altri. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)