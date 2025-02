Maltempo con temporali, neve e mareggiate: allerta in 5 regioni, ecco dove

Il maltempo torna prepotente nel nostro paese. È il colpo di coda dell’inverno, che in questi giorni, oltre ad abbassare le temperature, porta anche temporali forti, neve e mareggiate. Le previsioni meteo non promettono nulla di buono per la giornata odierna in diverse zone del nostro paese e per questo la Protezione civile ha emanato per oggi un’allerta meteo in cinque diverse regioni. (Continua…)

Maltempo in Italia

La perturbazione che ha colpito il paese nelle ultime ore è in allontanamento verso est, ma la sua coda porterà ancora piogge intense e temporali nella giornata di oggi, giovedì 27 febbraio, in particolare sul medio Adriatico e al Sud. Per questo motivo, la Protezione civile ha emanato per cinque avvisi di allerta meteo per altrettante regioni del nostro paese. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)