Maltempo in Italia, scatta l’allerta arancione: scuole chiuse, ecco dove

Il maltempo sembra non voler abbandonare l’Italia. Anche nella giornata di oggi 12 Dicembre 2024 piogge e temporali colpiranno il Nostro Paese e per questo in alcune zone è stata dichiarata l’allerta meteo è arancione. Vediamo nel dettaglio che cosa accadrà in alcune regioni d’Italia. (Continua a leggere dopo le foto)

Maltempo in Italia, allerta arancione: diverse scuole chiuse

Ancora maltempo sull’Italia con piogge e temporali, che, nel corso della giornata di oggi, 12 Dicembre 2024. colpiranno in particolar modo la Sicilia e la Sardegna dove è stata divulgata l’allerta meteo arancione. Per questo motivo le scuole di ogni ordine e grado a Cagliari resteranno chiuse. Su AdnKronos si legge che “il bollettino meteorologico prevede precipitazioni sulla Sardegna meridionale e orientale. Sono possibili anche rovesci o temporali localmente di forte intensità nelle medesime aree geografiche, con cumulati che potrebbero raggiungere valori molto elevati. La probabilità di eventi di forte intensità risulta inferiore nel settore nordorientale dell’isola. La durata del fenomeno è stimata almeno fino alla tarda serata del 12 dicembre”.

