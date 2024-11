Home | Maltempo, allerta meteo in Italia oggi: le regioni a rischio

Il mese di ottobre si chiude con il dominio dell’anticiclone sull’Italia che, dopo settimane di forte maltempo che ha causato criticità, sta invece regalando giornate miti e soleggiate. Nonostante l’alta pressione su gran parte del territorio, per la giornata di sabato 2 novembre la Protezione Civile ha valutato una allerta meteo su parte dell’Emilia-Romagna e su settori del Veneto per rischio idraulico.

Allerta meteo

In Spagna il maltempo continua ad insistere con le inondazioni devastanti che hanno causato almeno 158 morti: la città spagnola orientale è stata la più colpita dalla tremenda ondata di maltempo. In Italia (come nel resto d’Europa), invece, a dominare è ancora l’alta pressione. Nonostante ciò il maltempo potrebbe farsi sentire anche nella giornata di oggi sabato 2 novembre specialmente nelle regioni di centronord. (continua dopo la foto)

Le regioni a rischio

Per le prossime 24 ore, la Protezione Civile ha diramato un’allerta gialla su parte dell’Emilia-Romagna e su settori del Veneto per rischio idraulico. Ad ogni modo il tempo dovrebbe restare in prevalenza soleggiato, senza piogge e con temperature sempre al di sopra della norma. Da segnalare comunque foschie e nebbie sulla Pianura Padana e localmente anche su coste adriatiche e zone interne del Centro.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva