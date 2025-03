Home | Maltempo, allerta meteo in 3 regioni: scuole chiuse, ecco dove

Il maltempo ha colpito alcune zone dell’Italia nella giornata di oggi, venerdì 7 marzo 2025. La protezione civile ha diramato un’allerta meteo, che ha spinto i sindaci di diverse città a chiudere le scuole. Piogge e venti forti colpiranno alcune regioni in particolare e il maltempo potrebbe creare non poche criticità. (Continua dopo le foto)

Meteo, scatta l’allerta in Sicilia, Calabria e Sardegna

Il maltempo colpirà, in particolare, le regioni meridionali. La Protezione civile ha diramato l’allerta arancione per la Sicilia e l’allerta gialla, invece, per la Calabria e Sardegna. il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. Su queste regioni, la nuova ondata di maltempo porterà venti forti e piogge localmente intense. Quali sono le zone più a rischio? (Continua dopo le foto)

Meteo, allerta arancione in Sicilia: scuole chiuse, ecco dove

La forte ondata di maltempo porterà criticità soprattutto in Sicilia. Le previsioni indicano precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Sicilia e Calabria, con particolare riferimento ai settori meridionali e ionici. Per tale ragione, diversi comuni nel Catanese e nel Messinese hanno deciso di emanare ordinanze per chiudere le scuole. (Continua dopo le foto)

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva