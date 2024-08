Home | Malore in casa durante la cena coi figli, muore a 51 anni il presidente della squadra di calcio

È successo tutto in pochi minuti. Alberto Lorenzin, 51 anni, è deceduto mentre stava cenando assieme ai tre figli a causa di una forte crisi epilettica gli ha causato un fatale arresto cardiaco. Era il presidente della Kick Off, squadra di futsal femminile che attualmente milita in Serie A.

Malore in casa durante la cena coi figli

Ha avuto un malore improvviso durante una cena con i suoi tre figli (Aurora, Andrea e Alida) il 51enne Alberto Lorenzin, perito asseveratore con uno studio a pochi passi dalla stazione ferroviaria di San Giorgio delle Pertiche (Padova), molto conosciuto nella zona. Venerdì sera Lorenzin è stato colpito da una violenta crisi epilettica, seguita da un arresto cardiaco che non gli ha lasciato scampo. Nonostante gli sforzi disperati dei figli, che hanno tentato di rianimarlo, e l’intervento tempestivo dei soccorritori del Suem, ogni tentativo di salvargli la vita è risultato vano. L’uomo era appena tronato dopo un breve periodo di vacanza sul Lago Maggiore. (continua dopo la foto)

Muore a 51 anni Alberto Lorenzin

Lorenzin era attivo anche nel mondo del calcio a cinque, essendo presidente della società sportiva lombarda Kick Off Calcio a cinque e, nel tempo libero, era impegnato come volontario nella sua parrocchia di San Giorgio delle Pertiche. Lorenzin, che aveva già subito un infarto un mese prima, era una figura ben nota a San Giorgio delle Pertiche, nel padovano, dove aveva ricoperto il ruolo di perito assicuratore e consigliere comunale.

“Era una persona gentile, buona e disponibile, sempre orientato al Bene. Ho avuto modo di lavorare con lui e ne ho apprezzato le doti umane e professionali. Ci lascia una grande persona: esprimo tutto il mio cordoglio ai familiari per la sua morte”. Con queste parole il sindaco di San Giorgio delle Pertiche nonché vicepresidente della Provincia di Padova Daniele Canella commenta l’improvvisa scomparsa di Alberto Lorenzin, un professionista esemplare molto stimato nel settore della sicurezza dei cantieri edili.