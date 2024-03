Malore improvviso, studentessa di 15 anni muore in classe: inutili i soccorsi

Una terribile notizia di cronaca sconvolge il nostro paese: una studentessa di 15 anni è morta in classe in seguito ad un malore. I soccorsi, seppur celeri, sono stati del tutto inutili. Aperta un’inchiesta per stabilire le cause del decesso. (Continua…)

Studentessa morta in classe

Stamattina una studentessa di 15 anni, Maria C., ha accusato un malore mentre era in classe e, nonostante i tentativi dei sanitari di rianimarla, è deceduta poco dopo. Stando ad una prima ricostruzione, la giovane si sarebbe sentita male poco dopo l’inizio delle lezioni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per gli accertamenti del caso. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)