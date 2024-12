Malore al funerale del marito: “Sonia non ha retto al dolore”

Tragedia durante il funerale di Cristino. La moglie Sonia è morta durante il rito funebre. La terribile vicenda è accaduta venerdì 29 novembre 2024 verso le 10:30 di mattina, davanti alla chiesa. L’ultimo saluto alla donna è stato rivolto ieri, sabato 30 novembre 2024, alle ore 15, all’indomani delle drammatiche esequie del coniuge. (Continua dopo le foto)

Tragedia a Ceccano, morta durante i funerali del marito

Sonia Zattini, 63 anni, è morta lo scorso venerdì di crepacuore durante i funerali del marito Cristino Trapani, 64 anni. La donna ha accusato il malore fatale al tanto atteso arrivo del feretro davanti alla chiesa di santa Maria a fiume a Ceccano, nella provincia di Frosinone. Sonia si è sentita male prima che la bara di suo marito fosse estratta dal carro funebre per l'ingresso nel santuario. La donna è diventata cianotica e priva di conoscenza, davanti ai suoi familiari. Uno dei presenti le ha praticato un massaggio cardiaco. Non sono serviti gli sforza da parte dei soccorritori: Sonia è morta in ambulanza.

Chi era Sonia Zattini

Il parroco, don Sebastian Chirayath, ha celebrato i funerali di Sonia Zattini, ricordando l’amore della donna per il marito Cristino. “Attendeva il dissequestro e rientro della salma da ormai due settimane. Per tanti giorni ha dovuto aspettare con grande dolore l’arrivo del suo sposo Cristino per dargli l’ultimo saluto e oggi siamo qui per dare l’ultimo saluto a lei. La sofferenza di Sonia e della sua famiglia, soprattutto dei suoi figli Ilaria e Gabriele: la vicenda umana di questa nostra sorella ci ha provocato, ci provoca e continuerà a provocarci sul senso della vita, sulle mete del nostro cammino, sul perché delle prove”, ha detto il parroco aggiungendo poi alcune parole sulla bontà d’animo di Sonia. “Ha camminato, come dice il salmo, in una valle oscura. La voglia di vivere e le prove sono divenute sempre più pesanti per lei, soprattutto negli ultimi tempi. Sonia era una donna umile, buona, pensava sempre prima agli altri e poi a sé stessa. Siamo tutti consapevoli delle fatiche di Sonia. Voleva entrare nel santuario da sola con la bara del suo sposo, ma non ha retto al troppo dolore che aveva”. Il marito Cristino ha passato gli ultimi due anni della sua vita in carcere in Albania. Per quale motivo?

