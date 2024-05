Home | Malore per il famoso influencer: “C’è mancato poco”

Il famoso influencer colto da un malore mentre si trovava sul treno per Parigi. Il giovane, che vive in Scozia, ha raccontato sui social la sua disavventura: “Il tempo si è fermato e la mia vita se n’è quasi andata in mezzo secondo a causa di un arresto cardiaco“. (Continua…)

Malore per il famoso influencer

Il noto influencer ha avuto un malore mentre si trovava sul treno per Parigi. È stato lui stesso a raccontarlo sui social, pubblicando alcune foto dal letto d’ospedale. “Se sto postando queste foto è solo grazie alle persone che si trovavano sullo stesso treno che hanno prontamente iniziato a farmi il massaggio cardiaco e salvarmi la vita grazie al defibrillatore fino all’arrivo dei paramedici“, ha scritto sui social. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)