Malore a scuola, Francesco si accascia e muore a 16 anni davanti ai compagni

Dramma all’istituto professionale Cr Forma di Cremona, ieri mattina. Un ragazzo di 16 anni, Francesco, poco prima del rientro in classe dopo l’intervallo, si è sentito male. Accasciato a terra è stato immediatamente soccorso da compagni e insegnanti, ma per lui non c’è stato nulla da fare.

Francesco si accascia e muore a 16 anni

Francesco Bettoni, un ragazzo di 16 anni è stato colpito da un malore alla scuola Cr Forma di Cremona ed è morto agli Spedali civili di Brescia.

Un giorno di scuola normale, quello cominciato ieri mattina. Con i ragazzi che escono dalle classi per l’intervallo e poi, quando il tempo è scaduto, rientrano. Mentre in molti prendono le scale per rientrare nelle rispettive aule, Francesco, iscritto al corso di termoidraulica, barcolla, si appoggia, cade. Subito viene soccorso dai compagni e poi dai professori. Qualcuno chiama immediatamente il 118. Francesco non sembra riuscire a respirare.

