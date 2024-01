Madonna di Trevignano, l’ultima profezia choc sull’Italia

Varie. Madonna di Trevignano, l’ultima profezia riguarda anche l’Italia e la veggente Gisella Cardia ha fatto un appello al paese. Scopriamo insieme tutti i dettagli. (Continua a leggere dopo la foto)

Madonna di Trevignano, Gisella Cardia ha accolto le parole della santa

La Madonna di Trevignano Romano ha parlato nuovamente con Gisella Cardia, la veggente che ascolta la santa e consiglia il popolo italiano su cosa fare, in base al contesto storico e sociale in cui si trovano. Anche questa volta la veggente ha un consiglio da dare ai cittadini italiani. L'ultima profezia non riguarda solo il popolo italiano, però, ma anche quello francese e tedesco. Italia, Germania e Francia saranno i paesi che verranno maggiormente colpiti.

Madonna di Trevignano, la profezia

La santa ha nuovamente parlato con la veggente Gisella Cardia che ha pubblicato sulla sua pagina Facebook il suo ultimo messaggio, risalente al 27 gennaio 2024. La profezia della Madonna di Trevignano mette in guardia i cittadini italiani e consiglia loro di mettersi ai ripari. Secondo quanto riportato dalla veggente, una grande guerra incomberà presto sul nostro paese e cambierà per sempre i destini dei cittadini italiani. La stessa cosa vale anche per la Francia e la Germania. Stando alle parole di Gisella Cardia, la soluzione sarebbe quella di correre al supermercato e fare scorta di cibo e beni essenziali. Per poter sfuggire alla guerra, però, non basta assalire i supermercati, ma bisogna convertirsi e avere fede.