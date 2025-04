Macron e Brigitte, è bufera: il gesto davanti la salma di Papa Francesco

Il recente tributo reso dal presidente Emmanuel Macron e sua moglie Brigitte a papa Francesco ha scatenato un acceso dibattito in Francia. La coppia presidenziale ha commesso un gesto che i loro connazionali non hanno affatto gradito. (Continua…)

Emmanuel Macron e la moglie rendono omaggio a Papa Francesco

In occasione della morte di Papa Francesco, tutti i potenti della Terra (o quasi) sono giunti in Italia per rendere omaggio al Pontefice scomparso. Nel nostro paese sono arrivati anche il presidente francese Emmanuel Macron e la moglie Brigitte. La coppia ha salutato per l’ultima volta la salma di Papa Francesco e gli hanno reso omaggio con un gesto che ha fatto storcere il naso ai connazionali. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)