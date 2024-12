Lutto nel mondo vip, cade dal monopattino e muore: addio a Franco

Il mondo dei Vip dice addio al Franco Strobel, il parrucchiere di Riva del Garda (Trento) noto per aver curato l’immagine della cantante lirica Maria Callas. L’uomo ha perso la vita a 80 anni per le drammatiche conseguenze di una caduta dal monopattino. (Continua a leggere dopo la foto…)

Riva del Garda in lutto, addio a Franco Strobel

Franco Strobel, parrucchiere di grande allure e talento, era diventato “un’istituzione” a Riva del Garda e il suo nome era ben conosciuto anche oltre i confini della città trentina. In attività sin dall’adolescenza, aveva iniziato come apprendista per poi fondare il salone Jet Set negli anni Ottanta con la moglie Nadia. Lavorò poi a contatto con le celebrità nei grandi alberghi di città come Cortina, Venezia e Roma, dove curò anche l’acconciatura di Maria Callas durante le riprese di Medea.

Dopo un periodo a St. Moritz, acconciando ospiti illustri, tornò a Riva del Garda, dove continuò a gestire il suo salone fino alla pensione nel 2012. Nonostante l'età, Strobel è sempre rimasto attivo e in piena forma muovendosi spesso con il suo monopattino. Purtroppo però, proprio una caduta a bordo del mezzo gli si è rivelata fatale.

L’incidente in monopattino

Lo scorso 3 dicembre, Franco Strobel stava percorrendo la strada provinciale 37 del Tombio di Riva del Garda. All’altezza del bivio per San Giacomo l’uomo avrebbe perso il controllo del monopattino, cadendo rovinosamente a terra e perdendo conoscenza. Nell’impatto avrebbe riportato diverse e gravi contusioni alla testa risultate subito gravi ai sanitari giunti sul posto. L’80enne è quindi stato soccorso e trasportato all’ospedale di Trento, dove è stato ricoverato in terapia intensiva. Purtroppo, nelle ultime ora è arrivata la triste notizia.

