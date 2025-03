Lutto nel mondo dello sport italiano: “Una notizia che ci ha sconvolti” – Il mondo dello sport è in lutto per la scomparsa di Oscar Gaschino, atleta fossanese di 51 anni, il cui corpo è stato ritrovato sotto il ponte della ferrovia tra Fossano e Sant’Albano. Gaschino lascia la moglie Nicoletta Sarvia e tre figli di 24, 21 e 17 anni. (continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: Tragedia in gita, Davide muore a soli 18 anni: come è potuto succedere

Leggi anche: Voragine si apre in strada, motociclista ci finisce dentro: trovato morto dopo 18 ore (VIDEO)

Lutto nel mondo dello sport italiano: “Una notizia che ci ha sconvolti”

Nato il 12 agosto 1973, Oscar Gaschino era un appassionato runner specializzato in trail e ultratrail. Negli ultimi anni l’uomo ha partecipato a numerose competizioni di prestigio, ottenendo risultati significativi. Nel 2024, ha completato la 100 km del Passatore in 9 ore, 16 minuti e 3 secondi, classificandosi 52º assoluto e 4º nella categoria M50. Nello stesso anno, ha preso parte alla 50 km di Romagna, terminando in 3 ore, 58 minuti e 25 secondi, piazzandosi 98º assoluto e 14º nella sua categoria. (continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: Papa Francesco, il medico rivela: “Ecco quando credeva di non farcela”

Leggi anche: “C’è un corpo sui binari”: terribile scoperta in Italia, circolazione sospesa

È Oscar Gaschino l’uomo trovato morto sotto il ponte della ferrovia a Fossano: lutto nello sport

Oscar Gaschino era membro attivo dell’associazione sportiva Sportification, con sede a Fossano, e ricopriva un ruolo nel direttivo. La sua passione per la corsa lo ha portato a partecipare a gare impegnative come la Lavaredo Ultra Trail, una competizione di 120 km con un dislivello positivo di oltre 5.800 metri, che ha completato nel 2023 in 19 ore, 30 minuti e 17 secondi. ​La notizia della sua morte ha scosso profondamente la comunità locale. Il sindaco di Fossano, Dario Tallone, ha espresso le sue condoglianze alla famiglia attraverso un messaggio sui social.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva