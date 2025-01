Lutto nella moda italiana, addio ad una grande

Lutto nel mondo della moda. È scomparsa a 93 anni la grande stilista che aveva fondato con il marito il noto marchio di moda italiano. I due avevano lanciato la loro prima collezione nel 1958. “Perdiamo una figura straordinaria, un’icona di stile e creatività che ha saputo portare nel mondo l’eccellenza lombarda e il valore dell’artigianalità italiana”, ha detto l’assessore alla Cultura della Regione Lombardia, Francesca Caruso, esprimendo il suo cordoglio per la scomparsa della stilista. (Continua dopo le foto)

Rosita Missoni è morta, addio alla nota stilista italiana

Rosita Missoni è morta all'età di 93 anni. L'assessore alla Cultura della Regione Lombardia, Francesca Caruso, ha ricordato la donna che fu icona di stile con grande affetto. "La sua visione unica, caratterizzata da un raffinato equilibrio tra innovazione e tradizione ha rivoluzionato il mondo della moda, regalando al pubblico capi inconfondibili che narrano storie di bellezza e autenticità. Rosita Missoni è riuscita a portare la provincia di Varese nel mondo, coniugando l'artigianalità, il gusto, il colore e lo stile con l'operosità tipica dei lombardi, dimostrando il profondo legame con il territorio e la capacità di valorizzarne le radici attraverso il design", ha scritto Caruso in una nota, come riporta Il Giorno. Chi era la nota stilista?

Chi era Rosita Missoni

Rosita Jelmini è nata nel 1931 a Golasecca, in provincia di Varese, da una famiglia di imprenditori tessili specializzati nella produzione di vestaglie e scialli ricamati. Proprio nella provincia di Varese è nata anni prima la fabbrica fondata dai nonni materni, i Torrani. Rosita ha studiato lingue al Collegio Rosetum di Besozzo e nel 1948 ha preso il diploma. Poi ha viaggiato a Londra per perfezionare la conoscenza della lingua inglese. Proprio a Londra, ha conosciuto Ottavio Missoni, che era lì con la Nazionale Italiana di Atletica leggera per partecipare alle Olimpiadi. Terminati gli studi, Rosita ha cominciato a collaborare alla parte creativa nell’attività di famiglia seguendo il lavoro del padre. Nel 1951 Rosita e Ottavio si sono fidanzati e hanno celebrato il matrimonio nel 1953. Insieme fondarono il marchio di moda.

