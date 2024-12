L’Udinese passa a Monza, Nesta nei guai mentre i friulani toccano quota 20 punti

Monza e Udinese si sono affrontate all’U-Power Stadium con una situazione di classifica e aspettative molto diverse. I brianzoli a caccia di punti per non perdere terreno in zona retrocessione, i friulani per superare Roma ed Empoli a centro classifica. L’inizio è un incubo per gli uomini di Nesta, che partono molto aggressivi ma già al 6′ vengono presi in infilata: veloce contropiede bianconero e Lucca inzucca un cross di Zemura per lo 0-1.

Passano due minuti e il Monza si trova a un passo dal baratro. Altra ripartenza dell’Udinese e ancora Lucca, questa volta con un gran tiro, supera Turati. Per fortuna dei brianzoli l’attaccante era partito da una posizione di fuorigioco, e il punteggio rimane fermo sullo 0-1. Il Monza reagisce e più di nervi che di fraseggio riesce a creare qualche occasione, senza però trovare mai lo specchio della porta.

I giocatori di Alessandro Nesta hanno le loro migliori opportunità nel finale del tempo, con un tiro di Pereira salvato da un grande intervento in scivolata da Giannetti, e poi con una conclusione di Bondo che termina di poco a lato. Anche Bianco, all’11’, aveva sfiorato il palo con un tiro dall’interno dell’area.

L’appuntamento con il pareggio è rimandato di poco, anche se c’è di mezzo l’intervallo. Passano poco più di due minuti della ripresa e una caparbia azione di Maldini porta a un rimpallo con la palla che rimane a pochi metri dalla porta Udinese. Lì è pronto un ottimo Kyriakopoulos che di sinistro insacca rasoterra: 1-1.

Il Monza è scatenato e poco dopo Caprari (apparso in difficoltà nel primo tempo) si rende pericoloso con un bel diagonale che sfila di poco a lato. Altri due minuti e Sava compie un miracolo su colpo di testa ravvicinato di Djuric. Il Monza appare trasformato e l’Udinese fatica a contenere gli assalti, ma non rinuncia a pungere con veloci contropiede: al 55′ è Thauvin a impegnare Turati.

Monza-Udinese, la decide Bijol

La partita è appassionante, con continui cambi di fronte e molto agonismo. Al 66′ è ancora Lucca, uno dei migliori in campo, a crearsi un’occasione con un bel movimento in area: il suo destro viene deviato e sfiora il palo, finendo in corner. Il Monza prova ad attaccare ma si fa trovare spesso scoperto in difesa.

Ed è proprio in una di queste occasioni che Bijol si inserisce sulla destra e, completamente solo davanti a Turati, sigla il vantaggio dell’Udinese con un rasoterra che il portiere riesce a deviare con un piede, ma non abbastanza da evitare il gol: 1-2. Nesta prova a scuotere i suoi inserendo Dani Mota e schierando una formazione a trazione offensiva.

Al 78′ è proprio Dani Mota a cogliere una clamorosa traversa con un imperioso stacco di testa. Nesta inserisce anche Forson al posto di Caprari. Il Monza ci prova, ma la difesa dell’Udinese regge fino alla fine senza correre ulteriori rischi. I brianzoli hanno giocato una buona gara, ma i friulani sono stati più abili nello sfruttare le occasioni. Finisce 1-2 e per Nesta, ora, le cose si fanno più complicate.

