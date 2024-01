Home | Luca Onestini torna in Tv ma finisce male per lui

Gossip. Luca Onestini è tornato in televisione, ma questa volta le cose non sono andate bene per l’ex concorrente della seconda edizione “Grande Fratello Vip”. Scopriamo insieme tutti i dettagli. (Continua a leggere dopo la foto)

Leggi anche: “Guardate Anita e Garibaldi”: Grande Fratello, pubblico incredulo

Leggi anche: “Le mani addosso”: “Grande Fratello”, Varrese choc contro Vittorio

Luca Onestini, il ritorno in televisione

Luca Onestini è tornato in televisione, ma questa volta le cose non sono andate bene per lui. L’ex concorrente della seconda edizione del “Grande Fratello Vip” ha fatto il suo rientro nel piccolo schermo, ma le cose non sono andate come si aspettava. Reduce dall’esperienza del reality show Mediaset italiano, Onestini ha tentato la fortuna fuori dall’Italia, e più precisamente in Spagna. Il giovane ha partecipato al reality show spagnolo “Secret Story”, portandosi a casa la vittoria. (Continua a leggere dopo la foto)

Luca Onestini, l’esperienza a “Secret Story”

Dopo aver partecipato alla seconda edizione del “Grande Fratello Vip”, Luca Onestini ha deciso di continuare il suo percorso in televisione spostandosi in Spagna, dove anche il fratello era riuscito a trovare il suo spazio. L’influencer ha partecipato al reality spagnolo nel 2021, quattro anni dopo essere stato uno dei protagonisti del Gf italiano. Onestini è stato uno dei concorrenti di “Secret Story”, un programma televisivo spagnolo, alla fine del quale ne è uscito vincitore, portandosi a casa il premio di 50mila euro. Ai tempi, l’ex gieffino, aveva instaurato una relazione amorosa con Cristina Porta. (Continua a leggere dopo la foto)

Luca Onestini e l’avventura al “Grande Fratello Duo”

L’esperienza al “Grande Fratello Duo”, la versione spagnola del Gf italiano, è durata molto poco per Luca Onestini. A differenza del reality italiano, nella versione spagnola si entra nella casa in coppia, e l’ex gieffino ha partecipato in compagnia di Ivana Icardi, anche lei reduce dell’esperienza del “Grande Fratello” condotto da Barbara D’Urso. I due concorrenti sono finiti immediatamente al televoto, e il giovane è stato eliminato. L’influencer è rimasto a bocca aperta quando ha scoperto il risultato ed ha affermato di non aspettarsi di essere il primo eliminato dal reality. (Continua a leggere dopo la foto)

La reazione dopo l’eliminazione

Luca Onestini è stato il primo eliminato del “Grande Fratello Duo”. L’ex concorrente della seconda edizione del “Grande Fratello Vip” italiano, è rimasto abbastanza provato quando ha scoperto di dover essere il primo ad abbandonare la casa. “Va bene così, tu Ivana vai avanti e divertiti, fai bene come già stai facendo. Non ci credi? Va bene così, vivitela bene anche per me dai. Sono contento per te. Marta ti avevo detto che sarei venuto da te ad abbracciarti. Io credo che… questo ha deciso il pubblico e allora non mi resta che accettarlo e basta. Non penso che sia per qualcosa che ho fatto qui nel programma, perché non ho fatto nulla di sbagliato in questi pochi giorni. E soprattutto non penso che mi sono meritato di essere il primo eliminato. Però questo è quello che è successo e allora va benissimo. Adesso verrò lì da te. Io qui dentro ho fatto quello che mi sentivo di fare e sono sempre stato me stesso. Sono stato vero. Sono il primo eliminato, è vero, ma vado sempre a testa alta“.

Luca: "Yo no he criticado a nadie, he entrado a conocer a los demás" #GHDúoGala2 pic.twitter.com/IKXyjZuRcQ — Gran Hermano (@ghoficial) January 19, 2024