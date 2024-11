Lory Del Santo, le avances ricevute da Donald Trump: “Potevo essere io la first lady”

In collegamento da Miami con Un giorno da pecora, in onda su Rai Radio 1, Lory Del Santo ha spiegato che relazione ha con Donald Trump. I due si sono conosciuti tanti anni fa e la showgirl non ha nascosto che l’attuale Presidente degli Stati Uniti l’aveva corteggiata a lungo. Cosa ha rivelato Lory Del Santo su Donald Trump? (Continua dopo le foto)

Lory Del Santo e Donald Trump, come si sono conosciuti

Lory Del Santo ha spiegato di aver incontrato per caso Donald Trump una trentina di anni fa. I due in quel momento si trovavano in un ascensore della Trump Tower di New York. Donald la notò e le chiese il numero di telefono. “Lui mi voleva veramente, si è speso, non ha aspettato che io lo chiamassi, è venuto da me, mi ha cercato più volte”, ha ammesso la showgirl. I due si frequentarono per un periodo però poi qualcosa cambiò. (Continua dopo le foto)

Lory Del Santo e il suo rapporto con Donald Trump: cosa ha rivelato

Anche la prima volta che Trump è stato eletto presidente Lory Del Santo aveva parlato delle avances ricevute. “Un giorno mi chiamò: ‘Dove sei? Ti raggiungo’. Io ero da un amico che stava ristrutturando casa, perciò gli risposi che in quel momento ero nel bel mezzo di un cantiere, in disordine, e che forse non era il caso di vederci. Lui disse che non gli importava, e mi raggiunse”, aveva raccontato. I due cenarono in un bellissimo ristorante, a Park Avenue. “È stata una bellissima serata. Lui è un gran signore. Era la terza volta che ci vedevamo e poteva succedere qualcosa… Ma il giorno dopo dovevo partire e non me la sono sentita. Sono tornata a casa da sola”, ha ammesso la showgirl. Lory e Donald passarono del tempo insieme, ma poi arrivò il momento per lei di tornare in Italia. Lui le chiese di restare in contatto ma lei ha preferito non richiamarlo. “Diciamo che sono io a non aver voluto, le porte per me sarebbero state aperte”. Ora Lory Del Santo ha ammesso di essere attratta da lui.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva