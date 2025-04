Lorenzo Sonego: il talento poliedrico del tennis italiano

Lorenzo Sonego è uno dei volti più interessanti del tennis italiano degli ultimi anni. Capace di imprese importanti contro grandi nomi del circuito, appresenta una certezza per il movimento azzurro. Ripercorriamo insieme la carriera del tennista torinese.

La carriera di Sonego

Sonego ha fatto il suo ingresso nel circuito ATP nel 2013, partecipando a tornei Challenger e Futures per accumulare esperienza e punti. La sua ascesa è stata rapida: nel 2016 ha ottenuto il suo primo titolo Challenger, mentre nel 2017 ha fatto il suo debutto nei tornei del Grande Slam.​

Il 2019 è stato un anno cruciale per la sua carriera: ha raggiunto la finale al torneo ATP di Antalya, segnando il suo ingresso tra i top 100 del mondo.

Il tennista italiano ha conquistato quattro titoli ATP in singolare, dimostrando la sua versatilità su diverse superfici. Il suo primo trionfo è arrivato nel 2019 al torneo di Antalya, seguito dal successo a Vienna nello stesso anno. Nel 2022, ha vinto il torneo di Metz, battendo Alexander Bublik in finale, e nel 2024 ha trionfato a Winston-Salem, dove ha sconfitto Alex Michelsen con un netto 6-0, 6-3.

Questi successi hanno consolidato la sua posizione tra i migliori tennisti del mondo, permettendogli di raggiungere il suo miglior ranking ATP al numero 21 nel 2021. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

MIAMI GARDENS, FLORIDA – MARCH 22: Taylor Fritz of the United States serves against Lorenzo Sonego of Italy in the second round of the men’s singles in the Miami Open at the Hard Rock Stadium on March 22, 2025 in Miami Gardens, Florida. (Photo by Frey/TPN/Getty Images)

🎾 I numeri di Sonego

Esordio ATP: 2013

2013 Titoli ATP vinti: 4 (2019 Antalya, 2021 Cagliari, 2022 Metz, 2024 Winston-Salem)

4 (2019 Antalya, 2021 Cagliari, 2022 Metz, 2024 Winston-Salem) Miglior ranking ATP: n.21 (2021)

n.21 (2021) Montepremi vinto: circa 7 milioni di dollari

circa 7 milioni di dollari Vittorie significative: vs. Djokovic, Thiem, Rublev

Sonego nei grandi tornei

Nei tornei del Grande Slam, Sonego ha ottenuto risultati notevoli. Il suo miglior risultato è stato il raggiungimento dei quarti di finale agli Australian Open nel 2025, un traguardo che lo ha posto tra i migliori otto tennisti del mondo in quel torneo.​ Anche al Roland Garros ha raggiunto il quarto turno nel 2020 e nel 2023, dimostrando una costante competitività sulla terra battuta. A Wimbledon, ha raggiunto il quarto turno nel 2021, mentre agli US Open ha ottenuto il secondo turno nel 2018, 2019 e 2023.

Il 2023 è stato un anno memorabile per Sonego, che ha contribuito in modo significativo alla vittoria della squadra italiana nella Coppa Davis. La sua vittoria contro Frances Tiafoe negli ottavi di finale contro gli Stati Uniti è stata fondamentale per il successo della squadra. Nel secondo incontro, Sonego ha affrontato Nicolas Jarry. Dopo aver perso il primo set 3-6, Sonego ha annullato quattro match point nel secondo set. Con la vittoria nel secondo e nel terzo set ha ribaltato poi la situazione per l’Italia. Il talento azzurro è tornato utilissimo prima nella vittoria contro Elias Ymer e poi dando spettacolo insieme a Jannik Sinner eliminando Djokovic e Kecmanovic.

Questa vittoria ha rappresentato il culmine di anni di impegno e sacrificio, coronando il sogno di portare l’Italia al vertice del tennis mondiale. Dopo un periodo di alti e bassi, Sonego ha ritrovato la forma nel 2024, conquistando il suo quarto titolo ATP a Winston-Salem senza mai perdere un set durante il torneo. Un traguardo che lo ha rimesso sotto i riflettori segnando un ritorno alla vittoria dopo quasi due anni e riportandolo tra i primi 50 tennisti del mondo. (CONTINUA DOPO IL VIDEO)

Torneo Miglior risultato Anno Australian Open Quarti di finale 2025 Roland Garros Ottavi di finale 2020, 2023 Wimbledon Ottavi di finale 2021 US Open Secondo turno 2018, 2019, 2023

Guadagni e montepremi

Nel corso della sua carriera, Sonego ha accumulato vincite per un totale di di quasi 7 milioni di dollari, cifra destinata a crescere grazie ai suoi recenti successi. Ad esempio, la vittoria al torneo di Metz nel 2022 gli ha fruttato 80.000 euro, mentre il trionfo a Cagliari nel 2021 gli ha assicurato 40.000 euro. Questi importi si aggiungono alle sue precedenti vincite, contribuendo a consolidare il suo status economico nel circuito ATP.

Oltre ai guadagni derivanti dai tornei, Sonego ha attratto l’attenzione di diversi sponsor. Ha siglato una sponsorizzazione con il Lynx Group e ha ricoperto il ruolo di brand ambassador per Reale Mutua. Questi accordi commerciali non solo aumentano i suoi guadagni, ma rafforzano anche la sua immagine nel panorama sportivo e commerciale. (CONTINUA DOPO IL VIDEO)

La fidanzata Alice

Il tennista è legato sentimentalmente ad Alice Petruccioli, biologa nutrizionista nata nel 1994 e laureata presso la University of Wisconsin–Superior. La loro storia d’amore è iniziata nel 2019 durante un torneo a Miami, dove si sono conosciuti grazie a un amico in comune di Matteo Berrettini. Sonego ha raccontato con simpatia di aver conquistato Alice con il ballo latino-americano. Alice è una persona riservata e lontana dal mondo dello spettacolo. Sul suo profilo Instagram condivide passioni per i viaggi, la lettura, il mare e la pittura. (CONTINUA DOPO IL VIDEO)

L’allenatore Fabio Colangelo

Un’altra importante novità nella carriera di Sonego riguarda il suo allenatore. Dal 8 aprile 2024, infatti, il tennista ha deciso di intraprendere una nuova fase della sua carriera con il coaching di Colangelo, che sostituisce Gipo Arbino. Questo cambiamento segna un momento cruciale per Sonego, che occupa attualmente il 57° posto nel ranking mondiale, con la speranza di compiere un ulteriore salto di qualità grazie alla guida esperta di Colangelo. Con il nuovo allenatore, il tennista torinese punta a raggiungere traguardi ancora più ambiziosi, sia a livello individuale che nel panorama internazionale. (CONTINUA DOPO IL VIDEO)

Qualche curiosità su Sonego

Sonego è conosciuto non solo per il suo talento sui campi da tennis, ma anche per la sua grande passione per lo sport in generale. Nato e cresciuto a Torino, Sonego è un tifoso sfegatato del Torino. Fin da bambino, il tennis non è stato l’unico sport che lo ha appassionato: la sua fedeltà alla squadra granata è un aspetto che spesso emerge anche nei suoi discorsi durante i tornei. Il giovane tennista ha più volte espresso il suo supporto per il Torino, raccontando anche di come segua con attenzione le partite, dimostrando un attaccamento profondo alla sua città e alla squadra che porta il nome della sua Torino nel calcio.

Oltre al calcio, Sonego ha una grande passione per il basket, sport che segue con altrettanto entusiasmo. Da appassionato tifoso dell’Olimpia Milano, non perde occasione per andare a vedere le partite della squadra di basket.

Leggi anche