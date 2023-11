Locatelli rinnova con la Juve: cifre e dettagli

Manuel Locatelli, centrocampista della Juventus e della nazionale italiana, è sempre più vicino a prolungare il suo contratto con il club bianconero. Secondo le ultime indiscrezioni, il giocatore e la società avrebbero trovato l’accordo per il rinnovo con adeguamento dell’ingaggio, con la nuova scadenza che sarà fissata a giugno 2028.

La carriera di Locatelli

Locatelli, classe 1998, è arrivato alla Juventus nell’estate del 2021 dal Sassuolo, dopo aver vinto gli Europei con la maglia azzurra. Il centrocampista si è subito imposto come titolare nel centrocampo di Massimiliano Allegri, dimostrando qualità tecniche e personalità. Finora in questa stagione ha collezionato 10 presenze e un gol in campionato, quello decisivo nella vittoria per 1-0 sul Milan a San Siro. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

BERGAMO, ITALY – MAY 07: Manuel Locatelli in campo con la maglia della Juventus contro l’Atalanta in un match di Serie A

Rinnovato anche il contratto di Fagioli

La Juventus ha deciso di blindare uno dei suoi pilastri per il presente e per il futuro, seguendo la politica dei rinnovi di contratto avviata con altri giovani talenti come Nicolò Fagioli e Alessandro Gatti. Il rinnovo di Locatelli sarà ufficializzato nei prossimi giorni, dopo le ultime formalità burocratiche. Con il nuovo contratto, Locatelli vedrà anche un adeguamento dello stipendio che attualmente ammonta a 3 milioni di euro netti a stagione, entrando così tra i giocatori più pagati della rosa.