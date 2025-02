Antonella Clerici ha fatto un bellissimo gesto durante la puntata di oggi, mercoledì 5 febbraio 2025 di È sempre mezzogiorno. Prima di entrare nel vivo delle preparazioni accanto agli chef, la conduttrice dell’ammiraglia Rai ha colto la palla al balzo per ricordare un caro amico e collega, scomparso prematuramente. Antonella Clerici si è commossa parlando di Fabrizio Frizzi. (Continua dopo le foto)

“È sempre mezzogiorno”, Antonella Clerici si commuove ricordando Fabrizio Frizzi

Durante la puntata di oggi di È sempre mezzogiorno, Antonella Clerici ha deciso di ricordare quello che per lui è stato un caro amico, oltre che un collega. “Mi piaceva ricordare un’altra persona che è nata oggi.. Oggi sarebbe stato il suo compleanno. Avrebbe infatti compiuto 67 anni il mio amico Fabrizio Frizzi”, ha esordito la conduttrice. La regia poi, ha mandato in onda una foto della stessa presentatrice al fianco di Fabrizio Frizzi e Carlo Conti. Antonella Clerici ha raccontato un retroscena dietro quello scatto. (Continua dopo le foto)

Le parole di Antonella Clerici su Fabrizio Frizzi

Antonella Clerici ha svelato che quello scatto rappresenta per lei il ricordo di un momento di gioia.. “Eravamo lì quando pensavamo che dovesse risolversi e poi non è stato così (la malattia che aveva colpito Frizzi, ndr.). Eravamo insieme ospiti in una trasmissione che faceva Carlo. Io lo ricorderò sempre. Lo ricorderò il giorno del suo compleanno e il giorno in cui è scomparso. Io credo che comunque per una persona di spettacolo essere ricordata è la cosa più bella che c’è e quindi continuerò a farlo”, ha spiegato la conduttrice. Perché ricordarlo? “È una persona a cui tutti hanno sempre voluto tanto bene e bisogna quindi continuare a ricordarlo”, le sue parole. Non è stata l’unica vip a ricordare Fabrizio Frizzi.

