Liverpool-Atalanta, le probabili formazioni e dove vederla in Tv e streaming

Liverpool-Atalanta probabili formazioni. Riparte l’Europa League con i quarti di finale: questa sera, giovedì 11 aprile 2024, si disputerà il match tra Liverpool e Atalanta. Le due squadre si sfidano quattro anni dopo il confronto in Champions League. Dove vedere la partita e quali sono le possibili formazioni. (Continua dopo le foto)

Dove vedere la partita in Tv e streaming

La sfida Liverpool-Atalanta si giocherà ad Anfield questa sera a partire dalle ore 21. La partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Calcio (202), Sky Sport (253) e Dazn. Per vederla in ogni momento in streaming occorre scaricare le applicazioni di Dazn, Sky e Now.

Liverpool-Atalanta probabili formazioni

LIVERPOOL (4-3-3): Kelleher; Gomez, Konaté, van Dijk, Robertson; Elliott, Mac Allister, C.Jones; Gakpo, D.Núñez, L.Diaz.

Allenatore: Jürgen Klopp

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Holm, de Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; Miranchuk, Scamacca.

Allenatore: Gian Piero Gasperini

Arbitro: Halil Umut Meler (Turchia)